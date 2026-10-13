След елиминирането на Шелтън, днес Жеа се справи и с чеха Меншик

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Артур Жеа продължава да затвърждава най-добрия си сезон в кариерата и вече е сред най-добрите осем на Мастърса в Шанхай. 21-годишният французин победи в ролята на аутсайдер чеха Якуб Меншик с 7:6, 6:4 за 1 час и 37 минути игра. С това световният №56 стигна четвъртфинал на надпреварата в Китай, а вече има и впечатляващия баланс от четири победи и само една загуба срещу тенисисти от първите 20 в света. Меншик започна седмицата като №15 в ранглистата.

В миналия кръг Жеа спечели срещу третия поставен в схемата Бен Шелтън, което пък бе първият му успех над топ 10 играч.

На четвъртфинал го очаква победителят от сблъсъка между Хуберт Хуркач (Полша) и Алехандро Давидович Фокина (Испания). Този мач е по-късно днес.

За разлика от първите си две срещи в турнира, в които трябваше да преминава през трисетови битки срещу Жайме Фария и Юго Умбер, този път Артур си спести част от драмата. Той взе оспорвания първи сет с тайбрек, за да затвори мача с 6:4 във втория.

Жеа взе 80 процента от точките си на първи сервис и пласира 11 аса. Ключовият момент в срещата дойде в тайбрека на първия сет, в който той изоставаше с 0:3 точки, но запази хладнокръвие и спечели седем от следващите осем разигравания.

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С успеха си в Шанхай 21-годишният състезател продължава възхода си. От юли насам той има 13 победи в последните си 15 мача на ниво ATP. А през август спечели първата си титла в Лос Кабос.

Победата му гарантира и дебют в топ 50 на световната ранглиста, защото в прогнозното разместване от следващата седмица, той вече е №44. Но с още победи в Шанхай, това може да се промени в посока нагоре.

Място на четвъртфинал в Шанхай си осигури и Алекс де Минор, който в своя мач от четвъртия кръг надигра Карен Хачанов с 6:3, 6:4.

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