Алехандро Давидович Фокина бележи ренесанс в кариерата си и вече е №13 в света

833 Снимка: БТА

Испанският тенисист Алехандро Давидович Фокина заяви, че не е очаквал да спечели две титли за два месеца в китайските турнири от професионалния Тур на ATP.

27-годишният състезател надигра сънародника си Рафаел Ходар с 1:6, 7:6(5), 6:4 и заслужи третата титла в кариерата си и трета от началото на годината. Предишните успехи на Давидович Фокина бяха в Чънду преди месец и в Майорка през юни.

"Не мога да опиша с думи това, което постигнах на тези китайски турнири. Никога не съм очаквал да имам две титли за два месеца, но съм наистина щастлив. Мисля, че отборът ми ме буташе към успеха. Когато бях вкъщи беше трудно и те ми помагаха много. Знаеха, че мога да постигна подобни неща. Така че съм много благодарен за това, което те направиха за мен и че повярваха в мен", каза испанецът, цитиран от агенция Ройтерс.

Алехандро Давидович Фокина, чиято победа в Чънду дойде след двумесечна борба с контузия на гърба, се изкачва на рекордното за кариерата си 13-о място през тази седмица в класацията на ATP.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.