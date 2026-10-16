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Рафаел Ходар продължава страхотния си пробив на тенис Мастърса в Шанхай.

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20-годишният испанец надделя над Каспер Рууд с 4:6, 6:4, 6:3, записвайки пореден успех в Шанхай и четвърти пореден, когато изостава със сет. Ходар проби подаването на Рууд пет пъти във втория и третия сет, с което продължи успешното си представяне в дебютното си участие в Шанхай и се превърна в най-младия полуфиналист в историята на турнира.

С тази победа Ходар увеличи шансовете си за класиране на финалния турнир Nitto ATP Finals в рамките на първия си пълен сезон в ATP тура. Испанецът изпревари Новак Джокович и Алекс де Минор, изкачвайки се до деветото място в класацията. 

Тъй като заемащият втората позиция Яник Синер прекратява сезона си поради контузия, деветото място в тази класация на практика се равнява на осмо - последната позиция, даваща право на участие във финалния турнир за сезона.

В битка за място на финала в Шанхай, Ходар ще се изправи срещу Даниил Медведев или Томи Пол. 

 

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