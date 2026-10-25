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Краят на сезона става все по-добър за Даниил Медведев. Руснакът спечели четвъртата си титла за годината, надделявайки над Николоз Басилашвили на финала на ATP 250 турнира в Алмати.

Световният №128 поведе със сет, но Медведев не позволи да се стигне до сензация и за втора поредна година ще си тръгне от Казахстан с трофей в ръка.

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С днешната победа Медведев увеличи значително шансовете си за класиране на Финалите, като измести Флавио Коболи от петото място в годишната ранглиста.

В същото време, за Басилашвили това бе първи финал от почти пет години насам. Грузинецът не бе играл за титла от февруари 2022 г., когато стигна до заключителния сблъсък в Доха. В резултат от силното си представяне тази седмица Басилашвили ще се завърне в Топ 100 на ранглистата, изкачвайки се до №94.

Медведев имаше огромно превъзходство по отношение на асовете (22-3) и непредизвиканите грешки (20-40), като в същото време пласира повече печеливши удари (26-17). Руснакът спечели 82% от точките си на първи сервис (55/67) и се възползва от четири от десетте си шанса за пробив (40%), докато Басилашвили пропусна и двата брейкпойнта, които се откриха пред него.

Първият сет бе напълно равностоен, като никой от опонентите не успя да пробие. Басилашвили стигна до два поредни сетбола при 6-5, но Медведев се измъкна от ситуацията и доведе нещата до тайбрек. В него руснакът също имаше шанс да затвори сета, но Басилашвили отговори с три поредни точки и се наложи със 7-6(6).

Впоследствие обаче Медведев охлади сериозно ентусиазма на опонента си, изигравайки може би най-силния си сет от началото на турнира. Руснакът повиши значително качеството на сервиса си, а агресивният му ретур видимо изненада Басилашвили. Шампионът от US Open 2021 имаше нужда от само 22 минути, за да изравни резултата в мача, спечелвайки втората част с 6-1.

В заключителния сет Медведев успя да пробие пръв, след което спечели подаването си за 3-1. Световният №5 остана на висота до края и завърши мача с нов брейк, като по този начин оформи крайното 6-7(6), 6-1, 6-3 след малко под два часа игра.

Следващата седмица Медведев и Басилашвили ще се изправят съответно срещу Даниел Мерида и Юрий Родионов в първи кръг на ATP 500 турнира във Виена.

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