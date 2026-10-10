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Рускинята Мира Андреева и представителката на домакините Кинуен Джън ще играят на финала на турнира по тенис за жени от сериите WТА 1000 в китайската столица Пекин с награден фонд 9,4 милиона долара.

Андреева спечели 50-ата си победа за сезона, побеждавайки лесно Никола Бартункова (Чехия) с 6:2, 6:2, за да стигне до спора за трофея.

Андреева, която е номер 5 в ранглистата, ще се изкачи с две места в подреждането през следващата седмица. 50-те победи на рускинята я поставят наравно с Джесика Пегула по най-много за годината, според WTA.

19-годишната рускиня се наложи над Бартункова в третия кръг на Откритото първенство на САЩ в единствената им друга среща.

Шампионката от Откритото първенство на Франция Андреева ще се изправи на финала срещу олимпийската шампионка от Париж 2024 Кинуен Джън, която елиминира номер 13 Елизе Мертенс (Белгия) със 7:5, 6:2 за час и 33 минути.

Китайката направи пробив в последния гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част доминираше и след 6:2 затвори мача.

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