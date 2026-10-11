Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Олимпийската шампионка в тениса Кинуен Джън стана първата китайка, която печели домашния турнир в Пекин от категория WTA 1000.
Световната №54 срази шампионката на "Ролан Гарос" и №4 в света Мира Андреева от Русия със 7:5, 6:4 вв финала, който продължи час и 43 минути.
Това е първа титла за Джън от втората по сила категория след Големия шлем и общо шеста в нейната кариера. Тя не бе вдигала отличие края на 2024 година, в която стана и олимпийска шампионка.
В надпреварата в Китай, която има история от 1993 година, никога не бе печелил представител на домакините както при мъжете, така и при жените.
В хода на турнира Джън постигна общо седем победи, като сред тях бяха такива над Елина Свитолина и Елиз Мертенс.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
По-младата Андреева също е с шест титли до момента в кариерата си, като за нея това бе трети загубен финал.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.