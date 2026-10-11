Кинуен Джън вдигна трофей от категория WTA 1000 за първи път в кариерата си

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Олимпийската шампионка в тениса Кинуен Джън стана първата китайка, която печели домашния турнир в Пекин от категория WTA 1000.

Световната №54 срази шампионката на "Ролан Гарос" и №4 в света Мира Андреева от Русия със 7:5, 6:4 вв финала, който продължи час и 43 минути.

Това е първа титла за Джън от втората по сила категория след Големия шлем и общо шеста в нейната кариера. Тя не бе вдигала отличие края на 2024 година, в която стана и олимпийска шампионка.

В надпреварата в Китай, която има история от 1993 година, никога не бе печелил представител на домакините както при мъжете, така и при жените.

В хода на турнира Джън постигна общо седем победи, като сред тях бяха такива над Елина Свитолина и Елиз Мертенс.

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По-младата Андреева също е с шест титли до момента в кариерата си, като за нея това бе трети загубен финал.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.