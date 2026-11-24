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Яник Синер се подложи на успешна операция на коляното, която ще със сигурност го вади от участие на Australian Open.

Италианецът се бореше с контузията в коляното вече няколко месеца, като последният му тенис мач бе спечеленият финал на "Уимбълдън" на 12 юли.

На няколко пъти Синер отлагаше завръщането си на корта, докато през октомври най-сетне не взе решение да сложи край на сезона си.

Очакванията бяха Синер да е напълно готов за старта на новата кампания, но и този план се провали. Консервативните методи за лечение не са дали нужния ефект и след последните консултации с топ специалисти в областта се е стигнало до решението за операция.

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Тя се е състояла във финландския град Турку и е извършена от един от водещите специалисти в областта на травмите на мускули и сухожилия - д-р Ласе Лемпайнен.

Операцията е преминала успешно и макар да няма точна дата за завръщането на Синер на корта, то със сигурност възстановяването ще отнеме около три месеца.

Това означава, че стартът на сезона и първият турнир от Шлема отпадат от плановете на италианеца. Това важи и за турнирите през февруари, като реалистичната прогноза е да го видим на корта през март.

Australian Open ще е вторият пореден турнир от Шлема, който Синер пропуска заради тази травма след тазгодишния US Open.

Снимка: GettyImages

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.