Оперираха коляното на Яник Синер, аут е за първите месеци от новия сезон
Той със сигурност пропуска Australian Open
Яник Синер се подложи на успешна операция на коляното, която ще със сигурност го вади от участие на Australian Open.
Италианецът се бореше с контузията в коляното вече няколко месеца, като последният му тенис мач бе спечеленият финал на "Уимбълдън" на 12 юли.
На няколко пъти Синер отлагаше завръщането си на корта, докато през октомври най-сетне не взе решение да сложи край на сезона си.
Очакванията бяха Синер да е напълно готов за старта на новата кампания, но и този план се провали. Консервативните методи за лечение не са дали нужния ефект и след последните консултации с топ специалисти в областта се е стигнало до решението за операция.
Тя се е състояла във финландския град Турку и е извършена от един от водещите специалисти в областта на травмите на мускули и сухожилия - д-р Ласе Лемпайнен.
Операцията е преминала успешно и макар да няма точна дата за завръщането на Синер на корта, то със сигурност възстановяването ще отнеме около три месеца.
Това означава, че стартът на сезона и първият турнир от Шлема отпадат от плановете на италианеца. Това важи и за турнирите през февруари, като реалистичната прогноза е да го видим на корта през март.
Australian Open ще е вторият пореден турнир от Шлема, който Синер пропуска заради тази травма след тазгодишния US Open.