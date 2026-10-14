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Арина Сабаленка отпадна рано-рано от големия турнир в Ухан, Китай, след като допусна обрат срещу американката Ан Ли.

Световната №2 поведе в сетовете, но загуби с 6:3, 4:6, 6:7 в голяма битка, продължила почти 2 часа и половина.

Първата поставена в схемата Сабаленка не успя да достигне дори осминафинал, където отива Ли, въпреки че звездата от Беларус не спря да се бори до последно за победата.

Тя спаси 9 мачбола, преди най-после да капитулира през американката, която е №31 в световната ранглиста.

Първите пет дойдоха на сервис на Арина при 3:5 в третия сет, но тя показа здрава психика и предотврати пробива, който щеше да донесе победата на съперничката. След това върна пробива, а при 4:5 сервираше да изравни, но отново се наложи да спасява два мачбола.

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Още два отрази в тайбрека, преди най-после да рухне и след 7-5 Ли да вдигне победно ръце. Нейната следваща опонентка в Ухан ще е Джанис Тиен от Индонезия.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.