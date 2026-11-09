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Григор Димитров отстъпи с една позиция в новото издание на световната ранглиста на АТР и вече е №135 с актив от 422 точки.

Григор

35-годишната ни първа ракета приключи сезона си, който е най-слаб за него от доста време насам, като Гришо така и не успява да намери формата си отпреди контузията.

Прогрес обаче бележи Пьотр Нестеров, който се изкачи с четири позиции и вече е №282 в света. В първите 500 има още двама български представители - Димитър Кузманов е №366, а Иван Иванов се изкачи с шест позциии до №459.

По високите позиции има една промяна - Тейлър Фриц се завърна в челната десетка, където пък на върха остава Александър Зверев.

Германецът е следван от Яник Синер, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Артур Фис, Франсис Тиафо, Алекс де Минор и Фриц.

Сръбската легенда Новак Джокович пък е дванадесети.

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