35-годишната ни първа ракета приключи сезона си, който е най-слаб за него от доста време насам, като Гришо така и не успява да намери формата си отпреди контузията.
Прогрес обаче бележи Пьотр Нестеров, който се изкачи с четири позиции и вече е №282 в света. В първите 500 има още двама български представители - Димитър Кузманов е №366, а Иван Иванов се изкачи с шест позциии до №459.
По високите позиции има една промяна - Тейлър Фриц се завърна в челната десетка, където пък на върха остава Александър Зверев.
Германецът е следван от Яник Синер, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Артур Фис, Франсис Тиафо, Алекс де Минор и Фриц.
Спортът е повече от резултат
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Сръбската легенда Новак Джокович пък е дванадесети.