Испанецът е финалист за втора поредна година в Торино

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Карлос Алкарас за втори път в кариерата си ще спори за титлата от АТР финалите.

Испанецът, който в последните седмици си възвърна формата след дълго лечение на травма, обърна Бен Шелтън и така отново е на финал в турнира, който все още липсва в колекцията му с трофеи.

Алкарас спечели с 3:6, 6:3, 7:6 срещу световния №4 и така постигна своята 14-а поредна победа.

Карлитос без никакво съмнение започва да напомня за най-добрите си дни, а въпреки проблемите с бедрото от последните дни и съмненията дали ще продължи участието си, той бе на корта и направи голям обрат.

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Първият сет бе катастрофа за него и логично бе загубен с 3:6, но през втората част Алкарас се събуди и направи късен пробив за 5:3, след което затвори частта с 6:3.

Решителният трети сет премина без пробиви и без нито една точка за такъв, което логично означаваше тайбрек, в който далеч по-сериозният опит на Алкарас в такива ключови моменти се оказа решаващ.

Испанецът не трепна и взе тайбрека с категоричното 7:1, а с това си осигури място на втори пореден финал в Торино.

Преди година той загуби финала от Яник Синер, а сега ще очаква на финал един измежду Александър Зверев и Даниил Медведев.

Снимка: Getty images

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