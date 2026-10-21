Марта Костюк трябваше да спечели турнира в Китай, за да влезе в списъка

1441 Снимка: БТА

Поставената под номер 3 в схемата Марта Костюк се отказа след края на първия сет срещу рускинята Екатерина Александрова и отпадна от турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.

Украинката губеше с 4:6, когато прекрати участието си в срещата. А оттеглянето и означава, че губи и теоретичните си шансове за директно класиране за Финалите на Женската тенис асосициация в Индиън Уелс през следващия месец.

Костюк трябваше да достигне поне до финала на надпреварата и да спечели турнира в Токио следващата седмица, за да може да изпревари Каролина Мухова за последната позиция, даваща право на участие.

В Индиън Уелс ще се срещнат осемте най-добри тенисистки според представянето и спечелените точки в рамките на календарната година.

Чехкинята Мухова взима последната квота и се присъединява към Елена Рибакина, Арина Сабаленка, Мира Андреева, Коко Гоф, Джесика Пегула, Елена Свитолина и Линда Носкова. Те вече бяха си осигурили останалите седем места във Финалите.

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Александрова отива на четвъртфиналите в Нинбо, в които ще срещне канадката Лейла Фернандес, победила със 7:5, 6:7(3), 6:3 Аляксандра Саснович от Беларус.

В другия четвъртфинал в долната половина на схемата една срещу друга ще играят чехкините Сара Бейлек и Мари Боузкова.

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