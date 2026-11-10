Сабаленка също стартира с успех на турнира в Индиън Уелс

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Рускинята Мира Андреева стартира с победа 6:4, 6:0 над украинката Елина Свитолина, в първото си участие на Финалния турнир в WTA. Надпреварата на най-добрите осем тенисистки за годината е в Индиън Уелс, Калифорния.

Разбира се, мачът се чакаше с огромен интерес не само заради тенис стойностите от двете страни на мрежата. И, както се предполагаше, Свитолина не подаде ръка на съперничката си след края. Тя бе предупредила, че няма да поздрави рускинята, независимо от изхода на двубоя.

"Нямах много победи през този сезон над състезателки от топ 10, така че чувството е приятно - каза Мира в интервюто си на корта, в което отказа да коментира случилото се след края. - Не мисля за това. Много съм щастлива, че спечелих срещу една толкова опитна тенисистка".

Рускинята е с 12 години по-млада от Свитолина.

Нейната следваща съперничка ще е Арина Сабаленка, която също спечели на старта - 7:6, 7:5 срещу Каролина Мухова. Чехкинята пък ще срещне украинката в другите срещи от втория кръг в групата.

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Тази вечер са вторите мачове в другото каре:

Марта Костюк - Джесика Пегула и Коко Гоф - Линда Носкова.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.