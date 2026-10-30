901 Снимка: БТА

Световната №1 Елена Рибакина се оттегли от WTA 500 турнира в Токио само няколко часа, след като постигна основната си цел, заради която бе в японската столица.

Вчера Рибакина се класира за четвъртфиналите и знаеше, че това е всичко, което трябва да постигне, за да си гарантира първото място в ранглистата в края на годината.

Нито една тенисистка няма да може да измести Рибакина от челната позиция до края на Australian Open, като това е първият случай в нейната кариера, в който тя си гарантира завършване на годината като №1.

Часове след постигнатата цел Рибакина обяви, че има възпаление на врата, заради което ще се оттегли от турнира в Токио.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Разбира се, феновете в социалните мрежи се усъмниха в това възпаление и заподозряха, че Рибакина е отишла в Токио само и единствено, за да се добере до четвъртфиналите и да си гарантира първото място в ранглистата.

Тя се отказа от възможността за евентуални три допълнителни мача и първа титла в Токио, а ще прекоси окена в посока Калифорния, където ще се подготвя за започващия след десет дни финален Мастърс в женския тенис.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.