Нито една тенисистка няма да може да измести Рибакина от челната позиция до края на Australian Open, като това е първият случай в нейната кариера, в който тя си гарантира завършване на годината като №1.
Часове след постигнатата цел Рибакина обяви, че има възпаление на врата, заради което ще се оттегли от турнира в Токио.
Спортът е повече от резултат
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Разбира се, феновете в социалните мрежи се усъмниха в това възпаление и заподозряха, че Рибакина е отишла в Токио само и единствено, за да се добере до четвъртфиналите и да си гарантира първото място в ранглистата.
Тя се отказа от възможността за евентуални три допълнителни мача и първа титла в Токио, а ще прекоси окена в посока Калифорния, където ще се подготвя за започващия след десет дни финален Мастърс в женския тенис.