Спортът расте икономически и като глобална популярност, а с това и премирането на състезателите

223 Снимка: GettyImages

Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP) одобри план с мерки, насочени към увеличаване на общото възнаграждение на играчите до над 350 милиона долара. Той трябва да бъде в сила от 2028 година.

В следващата фаза на развитие по плана "OneVision" се очаква първите 100 в света да печелят поне 1,1 милиона долара от 2028-а.

Парите за играчите в топ 175 да са гарантирани на минимум 450 000 долара, а за първите 250 - поне по 250 000 долара.

Над 100 милиона долара централен инвестиционен ресурс от АТП ще включва бонус фонд от 50 милиона долара, бонус за класиране в края на годината от 25 милиона долара и 26 милиона долара за помощи след края на кариерата.

Очаква се общата сума на компенсациите за играчите да надхвърли половин милиард долара, когато към 350-те милиона долара от АТП се добавят и наградните фондове от турнирите от Големия шлем.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Бонус фондът ще се увеличи повече от два пъти до 50 милиона долара, като играчите от топ 30 ще имат право на премии при участие във всеки от задължителните турнири от сериите Мастърс 1000. Минималното изискване за участие в пет турнира ще бъде премахнато, което ще позволи на играчите да печелят още от първото си участие.

Календарът за 2028 година, който ще включва специални седмици за различните категории турнири, се очаква да бъде обявен в началото на следващата година.

Предложенията за двойките остават в процес на обсъждане, като решение се очаква до края на 2026-а.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.