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Даниил Медведев продължават да затвърждава, че обича да играе на Мастърса в Шанхай, като се класира за трети път в своята кариера на полуфинал.

Най-добрият руски тенисист постигна трудна победа над американеца Томи Пол с 6:3, 1:6, 6:3 в мач, който продължи 2 часа и 9 минути.

За Медведев това е втори пореден полуфинал в Шанхай, след като през миналата година той изненадващо бе спрян от французина Артур Риндеркнех. Руснакът е единственият бивш шампион останал в турнира, триумфирайки през 2019 година във финал срещу Александър Зверев.

След мача петият поставен заяви, че много му е харесало нивото и на двамата и се е получила вълнуваща среща. Като цяло в надпреварата той показва много високо ниво с почти пълно ограничаване на грешките.

Руснакът вече е с баланс от 11 победи и само една загуба, откакто тура се пренесе в Китай през този сезон. По този начин увеличава и шансовете си да се класира на ATP финалите, вк оито триумфира през 2021 година.

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Победата му над световния №17 Пол беше пета в общо шест мача помежду им. В полуфинала в Шанхай той ще се изправи срещу испанския талант Рафаел Ходар. В другия полуфинал ще играят Александър Зверев и Алехандро Давидович Фокина.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.