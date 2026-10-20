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Бившият номер 3 в света Хуан Мартин дел Потро (Аржентина) е сред номинираните за въвеждане в Залата на славата на тениса през 2027 година, пише официалният уебсайт на ATP.

Освен 38-годишния аржентинец, в категорията при играчите присъстват още Ашли Барти (Австралия) и Светлана Кузнецова (Русия). Условията за въвеждане на бивши тенисисти от професионалните Турове на АТП и ВТА гласят, че те трябва да са постигнали "значителни състезателни успехи на най-високо международно ниво".

Дел Потро спечели 22 титли в кариерата си, включително една от Големия шлем - US Open през 2009 година, когато записа последователни победи срещу Рафаел Надал (Испания) и Роджър Федерер (Швейцария) на полуфиналите и на финала. Срещу швейцареца Дел Потро осъществи обрат от 1:2 до 3:2, като същевременно сложи край на серията от пет поредни успеха на Федерер в Ню Йорк.

През 2016 година аржентинецът изведе страната си до първи триумф в Купа "Дейвис" и спечели сребърен медал на сингъл на Олимпийските игри в Рио де Жанейро. Последната титла в кариерата на Дел Потро дойде през 2018-а на "Мастърс" турнира в Индиън Уелс, когато отрази три шампионски точки и отново победи Роджър Федерер, за да спечели надпреварата.

Барти е бивша номер 1 в света с три титли от Големия шлем при жените поединично ("Ролан Гарос" 2019, "Уимбълдън" 2021 и Australian Open 2022), докато Кузнецова, която е достигала до втората позиция в класацията на УТА, има 34 трофея (18 на сингъл и 16 на двойки), четири от които от мейджъри - два поединично (US Open 2004 и "Ролан Гарос" 2009) и два при дуетите (Australian Open 2005 и 2012).

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