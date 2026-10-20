Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Бившият номер 3 в света Хуан Мартин дел Потро (Аржентина) е сред номинираните за въвеждане в Залата на славата на тениса през 2027 година, пише официалният уебсайт на ATP.

Освен 38-годишния аржентинец, в категорията при играчите присъстват още Ашли Барти (Австралия) и Светлана Кузнецова (Русия). Условията за въвеждане на бивши тенисисти от професионалните Турове на АТП и ВТА гласят, че те трябва да са постигнали "значителни състезателни успехи на най-високо международно ниво".

Дел Потро спечели 22 титли в кариерата си, включително една от Големия шлем - US Open през 2009 година, когато записа последователни победи срещу Рафаел Надал (Испания) и Роджър Федерер (Швейцария) на полуфиналите и на финала. Срещу швейцареца Дел Потро осъществи обрат от 1:2 до 3:2, като същевременно сложи край на серията от пет поредни успеха на Федерер в Ню Йорк.

През 2016 година аржентинецът изведе страната си до първи триумф в Купа "Дейвис" и спечели сребърен медал на сингъл на Олимпийските игри в Рио де Жанейро. Последната титла в кариерата на Дел Потро дойде през 2018-а на "Мастърс" турнира в Индиън Уелс, когато отрази три шампионски точки и отново победи Роджър Федерер, за да спечели надпреварата.

Барти е бивша номер 1 в света с три титли от Големия шлем при жените поединично ("Ролан Гарос" 2019, "Уимбълдън" 2021 и Australian Open 2022), докато Кузнецова, която е достигала до втората позиция в класацията на УТА, има 34 трофея (18 на сингъл и 16 на двойки), четири от които от мейджъри - два поединично (US Open 2004 и "Ролан Гарос" 2009) и два при дуетите (Australian Open 2005 и 2012).

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126535
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5561
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4185
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2076
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3330
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1355
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1487