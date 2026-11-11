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22-кратният шампион от Големия шлем и бивш номер едно в света Рафаел Надал предложи промени в системата за точкуване в ранглистата на ATР.

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"Система за класиране, базирана на резултати през последните две години, а не само на една, би дала на играчите малко повече свобода в решенията им. Освен това, в случай на контузия, те биха имали повече време за възстановяване, без риск от бързо падане в ранглистата. Също така мисля, че решението за удължаване на продължителността на почти всички турнири от "Мастърс" до две седмици беше грешка", цитира думите на Надал Punto De Break.

Испанецът отбеляза, че травмите може да се редуцират чрез увеличаване на турнирите, провеждани на естествени настилки – клей и трева.

"Когато все още се състезавах, ми беше трудно да защитя тази позиция, тъй като мнозина може би си мислеха, че просто се опитвам да се възползвам от превъзходството си на клей или дори трева, която смятам за втората си любима настилка.

Но сега мога да кажа това открито - Не познавам много професионални спортове, които се състезават на твърди настилки. В тениса играем през повечето време на кортове, които, меко казано, са много тежки за тялото и ставите. И след това плащаме за това с последствията."

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