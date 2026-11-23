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Григор Димитров губи една позиция и от днес е №136 в световната тенис ранглиста.

Сезонът за родната звезда приключи преди няколко седмици на незавидна позиция извън първите 130, като от новата кампания той няма гарантирано място в основната схема на АТР турнирите.

Така Димитров или ще трябва да разчита на "уайлд кард" от организаторите, или ще трябва да минава през квалификациите.

Втора ракета на България при мъжете е Пьотр Нестеров на 284-а позиция, а трети е Димитър Кузманов на 368-а.

След АТР финалите и официалният край на сезона в професионалния тур, топ 10 в мъжкия тенис изглежда по следния начин:

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1. Александър Зверев, 2. Яник Синер, 3. Карлос Алкарас, 4. Бен Шелтън, 5. Даниил Медведев, 6. Артур Фис, 7. Флавио Коболи, 8. Франсис Тиафо, 9. Тейлър Фриц, 10. Рафаел Йодар.

При дамите първата ни ракета Елизара Янев отбеляза рекордно класиране и от днес е №135 в световната ранглиста.

19-годишната тенисистка продължава с отличния си прогрес и има предпоставки да атакува място в топ 100 още в началото на новия сезон.

Втора и трета ракета на България са други две много млади тенисистки. Росица Денчева е №201, а Лидия Енчева е №311.

Топ 10 при дамите изглежда по следния начин:

1. Елена Рибакина, 2. Мира Андреева, 3. Арина Сабаленка, 4. Коко Гоф, 5. Джесика Пегула, 6. Елина Свитолина, 7. Линда Носкова, 8. Каролина Мухова, 9. Ига Швьонтек, 10. Марта Костюк

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.