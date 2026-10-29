В понеделник той ще стане едва вторият германец с подобно постижение

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На 2 ноември Александър Зверев официално ще стане 30-ият тенисист, който достига върха на световната ранглиста в тениса.

Германецът си гарантира изкачването на върха, след като се класира за четвъртфиналите на турнира във Виена от категория ATP 500. Във втория кръг на надпреварата той победи Талон Грикспор с 6:4, 7:5.

"Това е нещо много специално. Усещането да си на върха на света е невероятно", сподели Зверев. "Различно е от спечелването на турнир или титла, но е изключително специално чувство да знаеш, че до името ти ще стои номер 1, когато излезе новата ранглиста."

Зверев ще стане вторият най-възрастен играч, който за първи път достига върха. На 29 години и шест месеца той ще отстъпва единствено на Джон Нюкъмб, който е бил на 30 години, когато се изкачва на върха през 1974 г. - година след създаването на ранглистата на ATP.

Бъдещият номер 1 ще измести Яник Синер, който заемаше върха от 13 април насам. Също така си гарантира приза "ATP номер 1 в края на годината".

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Зверев ще бъде едва вторият германец, който става номер 1 в света след Борис Бекер. Неговият сънародник достигна върха на 28 януари 1991 г.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.