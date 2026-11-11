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Шампионът от миналия сезон Каспер Рууд отпадна от тенис турнира ATP250 на твърда настилка в Стокхолм, Швеция. Норвежецът загуби със 7:6 (5), 4:6, 3:6 срещу Александър Шевченко.

Съперниците размениха по един късен пробив в първата част, а казахстанският тенисист пропусна един сетбол, след което Рууд спечели тайбрека със 7:5.

След това Шевченко постигна обрат чрез направените три пробива в следващите два сета. Казахстанецът затвори двубоя още от първата си възможност след два часа и 20 минути.

Поставеният под номер 1 Тейлър Фриц се класира за четвъртфиналите. Американецът се наложи със 7:5, 6:3 срещу Камерън Нори (Великобритания) за час и 26 минути.

Фриц изостана с ранен пробив в първия сет, но съумя да направи обрат и да спечели със 7:5.

Американският тенисист спечели подаването на Нори в осмия гейм на втория сет, за да приключи срещата при собствен начален удар още от първата си възможност.

В следващата фаза Шевченко ще играе срещу Фриц, а Юго Юмбер също достигна до осемте най-добри в Стокхолм. Поставеният под номер 7 французин се наложи над Борна Гойо (Хърватия) с 6:2, 6:4.

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