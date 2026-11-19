В последния си мач от група А американецът надделя в изключително равностойна битка, като вече има две победи и една загуба.
Крайното класиране в групата ще стане ясно след мача между Александър Зверев и Артур Фис, който започва след 21:30 часа тази вечер.
Шелтън ще чака загуба на Фис, за да отиде на полуфинал. При победа на французина над световния №1 идва ред на сметките, тъй като трима тенисисти се изравняват с баланс 2-1 - Фис, Зверев и Шелтън.
Първият сет бе напълно равностоен, като и двамата опоненти бяха безупречни на сервис. Логично се стигна до тайбрек, а там Ходар пропусна два сетбола и това му струваше скъпо.
Спортът е повече от резултат
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Във втората част американецът заигра с много повече агресия и самочувствие и поведе с 3:1 след ранен пробив. Ходар отговори с рибрейк и до 5:5 нещата вървяха гейм за гейм. Но първата ракета на Щатите проби отново, затвърди и спечели мача.