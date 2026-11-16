Медведев - Коболи е втората среща за вечерта в Торино

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Бен Шелтън спечели първия си мач на тазгодишните Финали на ATP в Торино, след като надделя в три сета срещу Артур Фис - 6:2, 3:6, 6:3.

Битката бе украшение на неделната вечер, а американецът е втори в група "Джон Макенроу" след победата си. Води Александър Зверев, който по-рано в неделя не даде сет на Рафаел Ходар.

Шелтън пласира достатъчно асове (12) и печеливши удари (28), но броят на непредизвиканите му грешки също бе по-висок (32).

Днес на корта в Торино се чакат два мача от групата "Иван Лендъл".

В 15:00 е началото на двубоя Карлос Алкарас - Франсис Тиафо. А единственият представител на домакините от Италия - Флавио Коболи, ще се изправи срещу Даниил Медведев не преди 21:30 часа вечерта.

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Срещите от Торино се предават по MAX Sport 1 HD.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.