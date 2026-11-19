Испанецът постигна убедителна победа над Медведев, но днес се подлага на ЯМР

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Бъдещето на Карлос Алкарас на ATP финалите може да не се окаже толкова позитивно, колкото изглежда след първите му два мача.

Испанецът постигна две убедителни победи в груповата фаза над Франсис Тиафо и Даниил Медведев, но по време на мача с руснака снощи получи дискомфорт в задното бедро.

Днес той ще премине през ядрено-магнитен резонанс и необходимите изследвания, за да се установи дали може да продължи участието си, особено с оглед на предстоящия турнир за Купа "Дейвис".

При вчерашния първоначален преглед не е открито нищо конкретно, тъй като проблемът е възникнал съвсем скоро. Карлос завърши мача с превръзка, като си струва да се отбележи, че именно оток в задното бедро го затрудни и по време на миналогодишното издание на турнира във финала срещу Яник Синер.

След като спечели последователно титлите във Виена и Париж, Карлос пристигна в Торино със защитна превръзка на коляното, макар че травмата не изглеждаше сериозна. Преди дебютния си двубой срещу Франсис Тиафо той имаше и стомашни проблеми, но успя да преодолее напрежението и игра блестящо.

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Сега обаче се очаква той да подходи много по-предпазливо, осъзнавайки, че ако резултатите от днешните изследвания са неблагоприятни, може да се наложи да се сбогува с един изключително важен за него турнир - и то в година, в която изглежда, че е най-добрият в надпреварата.

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