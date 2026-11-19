Шок от Торино: Алкарас може да се откаже от Финалите заради травма
Испанецът постигна убедителна победа над Медведев, но днес се подлага на ЯМР
Бъдещето на Карлос Алкарас на ATP финалите може да не се окаже толкова позитивно, колкото изглежда след първите му два мача.
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Испанецът постигна две убедителни победи в груповата фаза над Франсис Тиафо и Даниил Медведев, но по време на мача с руснака снощи получи дискомфорт в задното бедро.
Днес той ще премине през ядрено-магнитен резонанс и необходимите изследвания, за да се установи дали може да продължи участието си, особено с оглед на предстоящия турнир за Купа "Дейвис".
При вчерашния първоначален преглед не е открито нищо конкретно, тъй като проблемът е възникнал съвсем скоро. Карлос завърши мача с превръзка, като си струва да се отбележи, че именно оток в задното бедро го затрудни и по време на миналогодишното издание на турнира във финала срещу Яник Синер.
След като спечели последователно титлите във Виена и Париж, Карлос пристигна в Торино със защитна превръзка на коляното, макар че травмата не изглеждаше сериозна. Преди дебютния си двубой срещу Франсис Тиафо той имаше и стомашни проблеми, но успя да преодолее напрежението и игра блестящо.
Сега обаче се очаква той да подходи много по-предпазливо, осъзнавайки, че ако резултатите от днешните изследвания са неблагоприятни, може да се наложи да се сбогува с един изключително важен за него турнир - и то в година, в която изглежда, че е най-добрият в надпреварата.