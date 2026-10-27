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Яник Синер дълго търсеше нов треньор за 2027 година и вече е взел решение. Според вестник "Таймс" италианецът е избрал Магнус Норман, който през следващия сезон ще работи заедно със Симоне Ваньоци. Това е изненадваща новина, тъй като мнозина очакваха на тази позиция да застане Хуан Карлос Фереро.

Изборът на Норман не е случаен. Шведският специалист се превърна в едно от най-търсените имена в световния тенис след успешната си работа със Стан Вавринка, а преди това той помогна на Робин Сьодерлинг да се утвърди в топ 10 на световната ранглиста и да достигне до финал в турнир от Големия шлем. Успехите му като треньор са безспорни, което привлече интереса на няколко играчи от топ 10, но в крайна сметка изглежда, че Синер е успял да го убеди да се присъедини към неговия проект.

Норман отлично знае какво как се изгражда шампион. Като треньор на Вавринка, той допринесе за създаването на агресивен и разпознаваем стил на игра, който позволи на швейцареца да спечели три титли от Големия шлем: Australian Open (2014 г.), "Ролан Гарос" (2015 г.) и US Open (2016 г.). Тези постижения го утвърждават като един от най-уважаваните треньори в професионалния тур.

Привличането на Норман би създало формула с двама треньори, чиито профили се допълват. Ваньоци ще продължи да допринася със своите технически познания, докато шведът ще внесе опит на най-високо ниво и различна гледна точка за справяне предизвикателствата в тенис календара.

Снимка: GettyImages

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