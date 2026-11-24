Вторият в света тенисист съобщи, че днес е претърпял лека хирургическа интервенция на коляното, за да разреши проблема с илиотибиалната лента, който го държеше далеч от корта през последните месеци.
Италианската звезда обясни, че е опитал всички възможни начини да избегне операцията, работейки усилено с екипа си. В крайна сметка обаче не е останал друг избор, освен да се довери на финландския ортопед Ласе Лемпайнен, който е извършил процедурата.
В своето обръщение тенисистът сподели подробности за взетото решение: "През последните месеци, заедно с моя екип, опитахме всичко, за да се справим с контузията ми, без да прибягваме до хирургия. След някои много окуражаващи подобрения в началото, за съжаление коляното ми не реагира така, както всички се надявахме. Поради тази причина днес претърпях малка хирургическа интервенция за подобряване на състоянието на моята илиотибиална лента."