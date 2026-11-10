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Световният номер две в тенис ранглистата Яник Синер се надява да бъде готов за участие на Откритото първенство на Австралия през януари.

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25-годишният италианец продължава възстановяването си от контузия на дясното коляно, заради която не е играл от юли.

Първият за следващия сезон турнир в Шлема е от 17 до 31 януари 2027 година.

Последният мач на Синер беше на 12 юли, когато победи Александър Зверев във финала на "Уимбълдън". Заради проблемите пропусна Откритото първенство на САЩ, а впоследствие се отказа и от участие във Финалите на ATP. И загуби позицията на №1 в ранглистата.

Въпреки желанието си да се завърне възможно най-скоро, световният номер две е категоричен, че няма да рискува здравето си.

"Целта е да играя в Австралия. Надявам се да мога да участвам на още един турнир преди това. Но не мога да бързам, трябва да следвам всички препоръки на лекарите. Доверявам им се напълно и работя за постигането на тази цел - заяви Синер на пресконференция в Милано. - Липсва ми това, което обичам най-много, да играя тенис. Но в момента е важно да мисля за бъдещето.

Искам да се състезавам още 10-15 години, така че трябва да се грижа за тялото си. Няма значение дали ще се върна месец по-късно."

Италианецът завършва сезон 2026 с шест спечелени титли, сред които "Уимбълдън" и пет турнира от сериите "Мастърс".

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