Рускинята реши да похвали своята съперничка в речта си след завоюваната титла

5818 Снимка: Getty Images

Треньорът на Елина Свитолина направи странно изказване, с което разкритикува Мира Андреева след Финалите в дамския тенис.

Той обвини рускинята, че се е поздравила украинката в речта си след победата, при която тийнейджърката победи със 7:5, 6:3 и спечели заключителния за годината турнир през уикенда.

От началото на войната в Украйна украинските тенисистки не си стискат ръцете със своите руски или беларуски съпернички в професионалните тенис вериги. Свитолина не подаде ръка на Андреева след финала в неделя, а двете също така не позираха заедно за снимки преди или след мача. Свитолина, която заема шесто място в световната ранглиста, не спомена Андреева в речта си след загубата във финала.

Андреева обаче реши да го направи, когато застана пред микрофона:

"Не ми зададохте този въпрос, но първо исках да поздравя Елина и екипа ѝ за невероятната седмица", каза втората ракета в света. "Имахте невероятен сезон. Знам, че е тежко да се загуби на финала, но сезонът ви беше наистина чудесен. Имаш малка дъщеря - невероятна майка си, щом успя да се завърнеш и да постигнеш това. Изключително трудно е. Дори не мога да си представя колкое трудно. Поздравления за постигнатото, както и за целия ви екип. Желая ви много късмет през следващия сезон", добави Андреева.

Снимка: GettyImages

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Сергей Стаховски, който е бивша звезда на украинския тенис, влезе в ролята на треньор на Свитолина по време на финалите на WTA. Той смята, че Андреева е постъпила неправилно, като е споменала украинката. Постоянният треньор на Свитолина - британецът Анди Бетълс, не успя да присъства на Финалите на WTA, тъй като съпругата му очаква първото им дете. Стаховски реши да го замести за тази седмица.

В платформата X Стаховски коментира решението на Андреева да спомене Свитолина в речта си, като написа: "Да поздравиш Елина, но същевременно да пренебрегнеш факта, че твоята страна нахлу в Украйна и уби стотици хиляди хора без никога публично да осъдиш войната, а и получавайки отличия лично от ръцете на Путин, това не е проява на "класа". Това е акт на целенасочена манипулация".

Когато по-рано тази година Андреева спечели първата си титла от Големия шлем на "Ролан Гарос", тя беше попитана за войната в Украйна и отговори:

Какво помните от тенис сезона през 2026 година? Преди да продължите, опитайте да отговорите на тези 6 въпроса.

"Е, разбира се, мисля, че никой не иска да има война по света. Но мога да кажа следното: когато играя тенис, единственото, за което мисля, е как да играя, как да побеждавам, как да се представям добре и... просто как да печеля мачовете си. Когато играя, не мисля за тези неща, защото имам толкова много други неща в главата си, върху които се опитвам да се съсредоточа. Така че, докато играя, никога не мисля за подобни теми."

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