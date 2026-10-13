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Ига Швьонтек е на път да пропусне Финалите на Женската тенис асоциация (УТА) за първи път от 2020-а насам, но бившата водачка в световната ранглиста е решена да завърши годината силно, за да си осигури най-добрия шанс за класиране на заключителния турнир за сезона.

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Носителката на шест титли от Големия шлем спечели само един турнир тази година - в Канада през август и не премина четвъртфиналната фаза в нито един от четирите турнира от Големия шлем.

25-годишната тенисистка, която спечели Финалите на УТА през 2023 година и е участвала във всяко издание от 2021-а насам, заема 10-то място в класирането за турнира (който тази година ще се проведе в Рияд, а не в Индиън Уелс), като остават само четири свободни места от общо осем.

"Разбира се, наясно съм със ситуацията и би било чудесно да се класирам за Финалите. Това със сигурност е моята цел", заяви Швьонтек преди началото на турнира в Ухан.

"За първи път се сблъсквам с подобна ситуация. Предизвикателство е, но го възприемам като нещо положително и съм силно мотивирана. Предстоят още няколко турнира", добави полякинята, цитирана от агенция "Ройтерс".

Швьонтек, която в сряда ще се изправи срещу сънародничката си Магдалена Фрех в първия си мач в Ухан, планира да участва и в турнирите от категория УТА 500 в Нинбо и Токио, преди да бъдат окончателно разпределени местата за Финалите на УТА.

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