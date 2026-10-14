Един от най-големите любимци не само на феновете, но и на почти всички в тура, практически приключи с играта, след като обяви оттегляне от турнира в Лион и Мастърса в Париж - последните две надпревари за годината, на които можеше да го видим.
И където се очакваше да се случи сбогуване с много емоции.
"Гаел ни уведоми днес за решението си - разкри говорител на Международната агенция по интегритет на тениса за в. "Екип". - Той официално вече е извън професионалния спорт, няма да играе повече в турнири на ATP."
Един от големите шоумени на спорта си тръгва след кариера от 22 години, в която почти никой негов мач не бе скучен.
Спортът е повече от резултат
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39-годишният Монфис стигна до №6 в ранглистата, изигра почти 1000 мача, като балансът му на професионално ниво е 588 победи и 360 загуби, спечели над 25 милиона долара от наградни фондове, както и 13 титли.
Последната му среща се оказа загубата от Лърнър Тиен във втория кръг на US Open.