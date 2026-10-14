Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Без фанфари и гръмко сбогуване с френската публика и пред очите на света, Гаел Монфис от днес официално напуска професионалния тенис на 39 години.

Още по темата

Един от най-големите любимци не само на феновете, но и на почти всички в тура, практически приключи с играта, след като обяви оттегляне от турнира в Лион и Мастърса в Париж - последните две надпревари за годината, на които можеше да го видим.

И където се очакваше да се случи сбогуване с много емоции.

"Гаел ни уведоми днес за решението си - разкри говорител на Международната агенция по интегритет на тениса за в. "Екип". - Той официално вече е извън професионалния спорт, няма да играе повече в турнири на ATP."

Един от големите шоумени на спорта си тръгва след кариера от 22 години, в която почти никой негов мач не бе скучен.

39-годишният Монфис стигна до №6 в ранглистата, изигра почти 1000 мача, като балансът му на професионално ниво е 588 победи и 360 загуби, спечели над 25 милиона долара от наградни фондове, както и 13 титли.

Последната му среща се оказа загубата от Лърнър Тиен във втория кръг на US Open.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126550
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5658
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4198
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2078
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3376
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1395
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1490