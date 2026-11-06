След 5 години съвместна работа: Синер обяви раздяла с треньора си
Италианецът призна заслугите на Дарън Кейхил
Яник Синер, който до миналата седмица оглавяваше световната ранглиста по тенис, съобщи в социалните мрежи, че се разделя с треньора Дарън Кейхил, с когото работиха заедно през последните пет години.
Очаква се австралиецът да бъде заменен от шведа Магнус Норман, който е бивш наставник на Робин Сьодерлинг и Стан Вавринка. Симоне Вагоци, който досега бе помощник на Кейхил, ще остане в щаба на 50-годишния Норман.
"Голяма част от това, което съм като човек и като спортист, дължа на теб", каза Синер, обръщайки се към Кейхил.
"Няма да забравя нито ден от тези пет години заедно. Благодаря ти, приятелю, за всичко. За мен бе чест и привилегия", заяви още италианецът.
Синер не е играл от юли месец, когато завоюва петата си титла от Големия шлем, печелейки "Уимбълдън". Заради проблеми в коляното обаче той пропусна цялата втора половина от сезона и няма да може да играе и на Финалите на АТП в средата на този месец.
Кейхил, който в кариерата си е извел четирима играчи до първото място в света, намекваше, че ще напусне още през 2025 година, но в крайна сметка реши да остане още един сезон.
Под негово ръководство Синер достигна до първото място в света и спечели пет турнира от "Големия шлем", но изтърпя и едно тримесечно наказание за използване на забранени вещества, макар и несъзнателно.