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Яник Синер, който до миналата седмица оглавяваше световната ранглиста по тенис, съобщи в социалните мрежи, че се разделя с треньора Дарън Кейхил, с когото работиха заедно през последните пет години.

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Очаква се австралиецът да бъде заменен от шведа Магнус Норман, който е бивш наставник на Робин Сьодерлинг и Стан Вавринка. Симоне Вагоци, който досега бе помощник на Кейхил, ще остане в щаба на 50-годишния Норман.

"Голяма част от това, което съм като човек и като спортист, дължа на теб", каза Синер, обръщайки се към Кейхил.

"Няма да забравя нито ден от тези пет години заедно. Благодаря ти, приятелю, за всичко. За мен бе чест и привилегия", заяви още италианецът.

Синер не е играл от юли месец, когато завоюва петата си титла от Големия шлем, печелейки "Уимбълдън". Заради проблеми в коляното обаче той пропусна цялата втора половина от сезона и няма да може да играе и на Финалите на АТП в средата на този месец.

Кейхил, който в кариерата си е извел четирима играчи до първото място в света, намекваше, че ще напусне още през 2025 година, но в крайна сметка реши да остане още един сезон.

Под негово ръководство Синер достигна до първото място в света и спечели пет турнира от "Големия шлем", но изтърпя и едно тримесечно наказание за използване на забранени вещества, макар и несъзнателно.

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