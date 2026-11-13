Стомашни проблеми тормозят Алкарас преди големия финал на сезона
Испанецът приключи по-рано тренировката си
Световният номер 3 Карлос Алкарас страда от стомашни проблеми преди началото на финалния за годината турнир на АТП в Торино, съобщи "Марка".
Испанецът е приключил тренировката си с италианеца Флавио Коболи 20 минути по-рано, след като усетил стомашно неразположение след закуска.
Финалният турнир на ATП ще се проведат в Торино от 15 до 22 ноември. Алкарас ще играе в група с Коболи, руснака Даниил Медведев и американеца Франсис Тиафо.
Другата група включва германеца Александър Зверев, американеца Бен Шелтън, французина Артюр Фис и испанеца Рафаел Ходар.