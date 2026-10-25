Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

 

Елена Рибакина спечели титлата в Нинбо за втора поредна година. Световната №1 направи много важна крачка към това да завърши годината като лидер, надделявайки над Лейла Фернандес в заключителния сблъсък в Китай.

За Рибакина това е четвърти трофей през годината и втори от ранг WTA 500, след като през пролетта триумфира и в Щутгарт.

Един от основните фактори за успеха на Рибакина бе сериозното ѝ превъзходство по отношение на печелившите удари (25-9). Представителката на Казахстан спечели 73% от точките си на първи сервис (27/37) и оползотвори четири от петте си шанса за пробив (80%), докато Фернандес не успя да реализира нито един от своите четири брейкбола.

При 1-0 Фернандес стигна до две поредни точки за пробив, но не успя да реализира нито една от тях. Впоследствие тези пропилени шансове струваха скъпо на канадката. Рибакина все по-често неутрализираше сервиса на световната №1, като в същото време атакуваше много прецизно по цялата ширина на корта. Това помогна на шампионката да реализира два последователни брейка и да спечели откриващия сет с 6-2.

Във втората част Рибакина направи нова важна крачка към победата. Топ поставената отново проби първа, след което спаси два брейкбола и спечели подаването си за 3-1. Представителката на Казахстан продължи да доминира и се озова в позицията да сервира за титлата. Рибакина проби за 5-2 след чудесен форхенд по диагонала, с който Фернандес не успя да се справи, последван от бекхенд в мрежата от страна на канадката.

Рибакина стигна до шампионска точка след нова топка в мрежата на Фернандес. Последва чудесна комбинация "сервис-форхенд", при която трикратната шампионка от Големия шлем завърши с форхенд уинър по правата за 6-2, 6-2.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126535
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5658
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4185
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2076
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3330
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1355
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1487