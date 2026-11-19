Зверев победи трудно Фис, а Шелтън е втори в група А

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Александър Зверев надделя над Артур Фис в труден трети мач от групата във Финалния турнир на ATP - 6:4, 7:6.

След точно 100 минути игра в Торино световният №1 продължи серията от три поредни победи в групата, без да загуби сет.

И така Саша е полуфиналист с пълен актив от 3-0, като втори в карето остана Бен Шелтън, който по-рано днес спечели срещу Рафаел Ходар. Американецът чакаше изхода от късния двубой, за да види дали се класира на полуфинал. Победата на Зверев подпечата квотата му да е сред последните, най-добри четирима, в надпреварата.

Зверев проби само веднъж отлично сервиращия французин в първия сет - при 3:3, а това стигна да затвори тази част. Втората не предложи нито един пробив, а в тайбрека всичко изглеждаше рутинно за германеца.

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Той поведе с 6-1 и имаше пет мачбола, но ги пропиля за 6-6. Последваха две поредни точки за световния №1 и той не позволи да се стигне до трети сет.

Така Зверев и Шелтън са полуфиналисти и чакат последните мачове в другата група в петък, за да разберат съперниците си.

Там води Карлос Алкарас с 2-0, а Даниил Медведев и Франсис Тиафо имат актив от 1-1. Флавио Коболи е с две поражения.

В петък от 15:00 часа Алкарас среща Коболи, а в 21:30 е същинският финал за второто място между Медведев и Тиафо.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.