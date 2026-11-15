Двукратният шампион Александър Зверев започна с победа участието си на Финалния турнир на АТП в Торино (Италия).
Германският тенисист, който спечели титлата през 2018-а и 2021 година, се наложи над испанеца Рафаел Ходар с 6:4, 6:4 в първата среща от група "Джон Макенроу", където са още Бен Шелтън (САЩ) и Артюр Фис (Франция).
Карлос Алкарас оглавява другата група - "Иван Лендъл", в която ще се конкурират още Даниил Медведев (Русия), Флавио Коболи (Италия) и Франсис Тиафо (САЩ).
Зверев - водач в световната ранглиста при мъжете, взе първия сет след ключов пробив за 4:3 и успешното 6:4. Той осъществи втори пробив срещу Ходар в третия гейм на втория сет и поведе последователно с 3:1 и 4:2.
20-годишният Рафаел Ходар отрази три точки за пробив в следващия гейм, но впоследствие отстъпи отново с 4:6.
Спортът е повече от резултат
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Миналогодишният шампион от Финалния турнир на АТП Яник Синер (Италия) пропуска надпреварата .