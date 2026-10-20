Украинската тенис звезда Елина Свитолина направи още една странна публикация в социалните мрежи след тази, в която обяви, че се развежда с Гаел Монфис.

Сега Свитолина отново акцентира върху войната на Русия в родината й като основна причина за раздялата. Тя уточнява, че военните действия са променили начина и на мислене и са й показали какво всъщност иска от живота.

От публикaцията става ясно, че тя не е била щастлива с Монфис.

Ето какво написа Свитолина:

"Искам да поясня предишната си публикация, тъй като осъзнах, че не всеки - особено международната ми аудитория - е разбрал напълно какво се опитвах да кажа.

В онази публикация споделих само една от причините, които повлияха на решението ми и ме накараха да се замисля за живота си и бъдещето си. Истината обаче е, че нещата са много по-сложни и никога не е ставало въпрос само за едно нещо.

Когато живееш в реалността на войната повече от 4 години и половина, преминавайки през толкова много различни ситуации, емоции и трудни моменти, естествено започваш да гледаш на живота по друг начин. Гледната ти точка се променя, ценностите и приоритетите ти се пренареждат и започваш да разбираш какво всъщност искаш от живота.

В един момент просто осъзнах, че не искам повече да живея по начин, който не ме прави истински щастлива. И повярвайте ми, вземането на това решение беше всичко друго, но не и лесно.

Обичам и уважавам съпруга си много. Винаги ще го обичам и ценя заради човека, който е. Именно затова беше толкова важно за мен да бъда честна - както към него, така и към себе си.

Не винаги е възможно да се обясни всичко, стоящо зад толкова лични и трудни решения, в една-единствена публикация. А и, честно казано, някои неща са просто твърде лични, за да бъдат споделяни публично. Това беше и остава моята позиция относно оповестяването на края на брака ни. Както някои от вас видяха, кариерата на Гаел приключи внезапно, след като той взе решение да спре - продиктувано от ситуацията, в която се намирахме. За съжаление, той беше подложен на множество обвинения, които не заслужаваше, затова публикувахме съвместно изявление.

Надявам се това да ви помогне да разберете малко по-добре какво се опитвах да кажа. Моля ви обаче за доброта и разбиране - в момента и за двама ни е изключително тежко".