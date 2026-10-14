688 Снимка: БТА

Украинката Елина Свитолина се класира за Финалите на Женската тенис асоциация (УТА).

Това стана факт, след като си осигури място в третия кръг на турнира в Ухан.

За 32-годишната Свитолина това е четвърто класиране за заключителния турнир за година, който тази година ще се проведе от 8 до 15 ноември в Индиън Уелс. Тя спечели турнира през 2018 година и игра финал през 2019 година.

С класирането на Свитолина се запълниха седем от осемте места за Финалите на УТА.

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До момента сигурни са още Елена Рибакина, Арина Сабаленка, Мира Андреева, Джесика Пегула, Коко Гоф и Линда Носкова. Това оставя едно свободно място, което ще бъде заето от една измежду Каролина Мухова, Ига Швьонтек или Марта Костюк.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.