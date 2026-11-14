Украинката е на полуфинал във Финалния турнир на WTA

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Елина Свитолина се класира за полуфиналите на Финалния турнир на WTA в Индиън Уелс, Калифорния. Украинката удари тежко с 6:3, 3:6, 6:1 Арина Сабаленка в решаващия двубой за място сред най-добрите четири. Така Свитолина продължава напред, а сложи и край на сезона на звездата от Беларус.

За Елина това бе втори успех в груповата фаза и достатъчен за квотата за полуфиналите. За Сабаленка поражението бе второ. Тя отпада преди елиминациите на турнира за първи път от 5 сезона.

Украинката обърна първия сет, въпреки че допусна ранно изоставане от 0:2 гейма. Сабаленка отвърна мощно във втория, а в третия пак поведе с пробив. Но загуби шест поред и се срина в решаващия момент.

В спора за място на финала Свитолина ще срещне победителката от другата група Линда Носкова. В другия полуфинал една срещу друга ще играят американката Джесика Пегула и рускинята Мира Андреева.

Мачовете започват в 22:00 часа наше време в събота вечерта.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.