Добавете ни като предпочитан източник в Google
Facebook
Viber
Messenger
WhatsApp
X
Telegram
LinkedIn
Mail
Pinterest
Copy link
Елина Свитолина се класира за полуфиналите на Финалния турнир на WTA в Индиън Уелс, Калифорния. Украинката удари тежко с 6:3, 3:6, 6:1 Арина Сабаленка в решаващия двубой за място сред най-добрите четири. Така Свитолина продължава напред, а сложи и край на сезона на звездата от Беларус.
За Елина това бе втори успех в груповата фаза и достатъчен за квотата за полуфиналите. За Сабаленка поражението бе второ. Тя отпада преди елиминациите на турнира за първи път от 5 сезона.
Украинката обърна първия сет, въпреки че допусна ранно изоставане от 0:2 гейма. Сабаленка отвърна мощно във втория, а в третия пак поведе с пробив. Но загуби шест поред и се срина в решаващия момент.
В спора за място на финала Свитолина ще срещне победителката от другата група Линда Носкова. В другия полуфинал една срещу друга ще играят американката Джесика Пегула и рускинята Мира Андреева.
Мачовете започват в 22:00 часа наше време в събота вечерта.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
Facebook
Viber
Messenger
WhatsApp
X
Telegram
LinkedIn
Mail
Pinterest
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.