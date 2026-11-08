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Водачката в световната ранглиста Елена Рибакина (Казахстан) се оттегли от Финалите на WТА в Индиън Уелс, заради лошата си физическата си форма.

Украинката Марта Костюк влиза спешно като резерва в Група 1 на шампионата, в която са още Коко Гоф, Джесика Пегула и Линда Носкова. Костюк ще започне в мач срещу чехкинята Носкова в първия мач днес.

Така в надпреварата ще гледаме две украинки (Костюк и Свитолина), рускиня (Андреева), беларускиня (Сабаленка),  две чехкини (Носкова и Мухова), както две американки (Гоф и Пегула). 

"С голямо разочарование съобщавам на всички мои фенове, че, за съжаление, трябва да се оттегля от финалите на WТА тази година. Имах невероятен сезон, но тялото ми просто не е физически готово да се състезава. Ще прекарам известно време в почивка и възстановяване у дома и ще се подготвя за сезон 2027", каза Рибакина в изявление.

През 2026 година Рибакина спечели US Open и вече има три титли в Големия шлем. С добрата си форма тя измести Арина Сабаленка от върха в ранглистата.

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