Джими Конърс обаче успокои, че нещата вървят в правилната посока

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Тенис легендата Джими Конърс разкри, че има "рак на ухото", но побърза да успокои всички, казвайки, че върви в правилната посока.

74-годишният американец е носител на осем титли от Големия шлем в периода 1972-1996. Той продължава да е рекордьор по брой титли на сингъл при мъжете с впечатляващите 109, пред Роджър Федерер (103) и Новак Джокович (102). Конърс е номер 1 в света общо 268 седмици (пето най-добро постижение), като завършва годината на върха в пет различни случая.

Американецът призна за диагнозата си по време на епизод от подкаста Advantage Connors, който води заедно със сина си Брет.

"Ухото. Виждате ли го? Възстановяването. В процес на прогрес е. От шест седмици. Имах рак на ухото. Използвайте слънцезащитния си крем", алармира той и добави: "Направете си услуга и не преминавайте през това. От шест седмици оправят ухото ми. Ще ви покажа крайния продукт, но тя е невероятна. Всичко върви в правилната посока. Имам още една операция следващата седмица".

Конърс е бивш треньор на Анди Родик в периода 2006-2008, като работи за кратко и с шесткратната шампионка от Шлема Мария Шарапова през 2013 година.

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