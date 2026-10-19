Украинката сподели в социалните мрежи, че трябва "отново да намери път към себе си"

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Най-известната звездна двойка в тениса се разделя. Елина Свитолина обяви, че прекратява брака си с Гаел Монфис.

С емоционален пост в Инстаграм 32-годишната украинка разкри, че войната в родината й е повлияла негативно и тя се е принудила да преосмисли живота си и да сложи край на отношенията с французина.

Изненадващата новина идва само седмици, след като Гаел Монфис се оттегли от професионалния тенис, като той вече не е част от списъка на Международната агенция по тенис почтеност.

На фона на това Свитолина се намира в чудесна форма и жъне успехи на корта, като се очаква да бъде част от финалния турнир на най-добрите осем.

Украинката и французина започнаха връзка през 2018 година и се ожениха през юни 2021 година. Година по-късно се роди тяхната дъщеря Скай, а майчинството не спря Свитолина да се върне на корта и да продължи да се представя отлично.

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През май тази година тя спечели титлата в Рим от категория WTA 1000, а преди това през февруари загуби финала в Дубай. Все още й обягва титла от Големия шлем, но на четири пъти в кариерата си е достигала полуфинал.

Украинката написа, че "бракът им приключва, но приятелството остава" и те ще продължат да бъдат родители на дъщеря си.

Ето цялото изявление на Свитолина в социалните мрежи:

"Това е най-трудното нещо, което някога ми се е налагало да споделя. Всички знаят колко много означава Украйна за мен. Това, за което рядко съм говорила, е какво причини войната в моята душа. Миналата година ви казах, че имам нужда да се оттегля от корта, защото не бях на правилното емоционално място. Днес искам да се разкрия още малко. Това, което не видяхте, бяха безсънните нощи, съмненията и усещането, че бавно губя себе си. Гаел видя всичко това. Той никога не пусна ръката ми. Борихме се заедно дълго време, с всичко, което имахме. Някои битки обаче се водят дълбоко в теб самия и колкото и любов да получаваш от друг, той не може да ги спечели вместо теб. С времето разбрах, че трябва да намеря пътя обратно към себе си, а това не мога да постигна в рамките на нашия брак. Това е най-тежката истина, пред която съм се изправяла, и най-трудното нещо, което съм казвала на човека, когото обичам. Гаел ме изслуша и прие нуждите ми със сила и благородство, които никога няма да забравя. Гаел ме обичаше в най-щастливите ми моменти и в най-тъмните ми дни, а аз го обичах с цялото си сърце. Заедно изградихме прекрасен живот и получихме най-скъпия подарък - дъщеря ни Скай. Скай винаги ще бъде на първо място за нас. Бракът ни приключва, но нашето семейство остава. Винаги ще бъдем нейни родители, рамо до рамо, на всяка крачка от живота ѝ. Моля ви, знайте, че тук няма виновни. Има само двама души, които се обичаха дълбоко, и една история, която променя формата си. Молим ви за доброта и разбиране, както и за пространство, за да се излекуваме. Благодарим ви за любовта."

Снимка: WTA

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