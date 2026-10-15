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Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP) обяви план за отпускане на 350 милиона долара награди и бонуси за играчите през 2028 година.

ATP и Женската тенис асоциация (WTA) са подложени на големи критики заради изключително дългия състезателен сезон, продължаващ 11 месеца. Според плана на ATP играчите вече ще си разпределят бонус от 50 милиона долара, вместо досегашните 21,1 милиона. Още 25 милиона ще се разпределят между играчите в топ 250 на ранглистата, а допълнителни 30 милиона ще се отпускат на над 300 бивши тенисисти под формата на пенсии.

Освен това ще бъде увеличен и наградният фонд на турнирите.

"Тенисът има много добри позиции в момента. Нашите турнири продължават да стават все по-популярни и все по-добри, а играчите имат рекордни приходи. Но за да останем силни, трябва да продължим да се развиваме", каза шефът на АТП Андреа Гауденци.

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