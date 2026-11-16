Рускинята направи невероятна седмица в Индиън Уелс и заслужи трофея без загубен сет

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Мира Андреева е шампион на WTA Финалите в женския тенис, след като удари за втори път в рамките на турнира Елина Свитолина - 7:5, 6:3. Тийнейджърката от Русия постигна най-голямата победа в кариерата си, която я изстрелва на втора позиция в ранглистата. 19-годишната Мира ще стартира сезон 2027 само на 293 точки от световната №1 Елена Рибакина (Казахстан).

Тя е и най-младата шампионка на Финалния турнир от 22 години насам. На финала в Индиън Уелс, Калифорния, Андреева победи пак Свитолина в мач, който имаше съвсем очакван допълнителен заряд. Украинката не крие своето неодобрение към факта, че руските и беларуските тенисистки са допускани в тура, като отказва демонстративно да се поздрави с тях преди и след мачове.

И сега бе ясно, че ръкостискане няма да има, след като в понеделник двете вече се изправиха една срещу друга на старта на груповата фаза на турнира, и се случи точно така.

Тогава Андреева пак победи с 2-0 сета, както го направи и във всеки един от следващите си мачове. Тийнейджърката спечели трофея без загубен сет.

Във финала тя проби още в откриващия гейм, допусна рибрейк за 2:2, после пак поведе с пробив, но Свитолина го върна за 5:5. Но веднага дойде третият удар на Мира за първия сет на подаване на съперничката, след което тя затвори тази част на свой сервис.

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Вторият сет бе също толкова драматичен с разменени пробиви още в първите два гейма, а след това рускинята взе подаването на Елина за 3:2, като го направи отново и при 5:3. И след час и 49 минути вдигна ръце напълно заслужено.

Мира си тръгва от Индиън Уелс с 3 млн. долара от наградния фонд и специален модел на спонсора "Мерцедес", който обаче не може да подкара все още. Няма шофьорска книжка.

Снимка: Getty Images

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.