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Американецът Томи Пол отстрани в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Шанхай защитаващия титлата си Валентен Вашро от Монако.

 

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Пол спечели срещата с 6:4, 6:2 за час и 25 минути и си осигури среща с белгиеца Зизу Бергс, който поднесе изненадата на деня, отстранявайки поставения под номер 2 в схемата Карлос Алкарас от Испания.

Пол и Вашро не започнаха мача по най-убедителния начин на собствен сервис. Във всеки от първите четири гейма се стигна до точки за пробив и в два от тях се стигна до такъв, но равенството се запази.

Американецът обаче проби отново за 4:3 гейма и след като отрази два шанса за рибрейк в края на сета измъкна първата част с 6:4.

Във втория сет поставеният под номер 17 в схемата Пол стабилизира началния си удар, докато проблемите за Вашро продължиха. По този начин Пол спечели пет поредни гейма, за да поведе с 5:1 и да реши изхода на мача.

Поражението ще има сериозни последици за ранкинга на Вашро, който няма да успее да защити хилядата точки, които взе преди година. Днешната загуба праща монегасеца от 14-о на 32-ро място в света, като е възможно той да загуби и още позиции.

В друг двубой от третия кръг нидерландецът Ботик ван де Зандсхулп надделя със 7:5, 6:4 над десетия в световната ранглиста Артюр Фис и в следващия етап ще се изправи срещу испанеца Рафаел Ходар за място на четвъртфиналите.

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