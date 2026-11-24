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Напрежението между тенисистките от Украйна и Русия витае в WTA Тура вече над четири години, а отказът за поздрав и понякога размяната на реплики през медиите се превърна в нещо обичайно.

Последният подобен случай бе преди десет дни, когато Мира Андреева победи Елина Свитолина във битката за титлата на WTA финалите - мач, с който на практика се сложи край на сезона в професионалния тур.

Отказът за поздрав и снимки от страна на Свитолина бяха нещо очаквано, но въпреки това Мира Андреева се изказа доста ласкаво за нейната опонентка по време на церемонията след финала.

Любопитното обаче е, че самата Свитолина е сметнала това за провокация и не вярва, че има нещо искрено зад думите на нейната млада руска опонентка.

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По време на награждаването младата Андреева се обърна към своята украинска опонентка и заяви:

"Знам колко трудно е да загубиш финал. Имаш малка дъщеря и си невероятна майка. Да се върнеш на корта и да постигнеш такива резултати... Не мога дори да си представя колко трудно е било. Поздравления за теб и целия ти екип. Желая ти всичко най-добро през следващата година".

В интервю в родната си Украйна Свитолина бе попитана за това изказване на Андреева, а тя го определи за открита провокация.

"Ние не си стискаме ръцете и не се снимаме с представители на страната агресор, затова това изглеждаше като провокация. Чувствах се много неудобно. Знаех, че ще последва реакция в медиите, а те често застават на тяхна страна в подобни ситуации. Беше изключително неприятно", заяви Свитолина.

Снимка: Getty images

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.