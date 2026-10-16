Рене Стъбс смята, че новата техника на сервис на испанеца не е в негова полза

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Карлос Алкарас направи значителна промяна в играта си в началото на 2026 година и тя е свързана с неговия сервис.

Испанският тенисист промени техниката си по време на предсезонната подготовка, като мнозина откриха прилики между новия му сервис и този на Новак Джокович - факт, признат дори от самия играч от Мурсия.

Именитата треньорка Рене Стъбс обаче смята, че именно това решение може да е довело до сериозната контузия на китката, която той получи през април миналата година.

Бившата треньорка на Серина Уилямс е анализирала новия сервис на Алкарас и предполага, че промяната в движението на китката при изпълнение на удара е причината за травмата, която извади Карлос от тура за близо 5 месеца и го принуди да пропусне два турнира от Големия шлем. В своя подкаст тя също така отбелязва, че сервисът на Алкарас не е същият след завръщането му на корта - липсвала му предишната мощ.

"Мисля, че една от причините Алкарас да има толкова сериозни проблеми с китката е промяната в движението при сервиране. Той въведе онова специфично движение на китката надолу, подобно на това при Новак Джокович и според мен това буквално му прецака китката. Тези промени и вариации си казаха думата. Още по време на US Open, когато игра смесени двойки със Серина, отбелязах, че сервисът му не е толкова мощен", коментира тя.

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