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Стефанос Циципас постепенно си връща усмивката. След като премина през един от най-тежките периоди в кариерата си, гръцкият тенисист отново се изкачва в ранглистата благодарение на добрите резултати и вземането на важни решения. Едно от тях беше да изключи баща си Апостолос Циципас от своя екип - нещо, за което той говори често и винаги определя като нещо хубаво.  

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След като победи Александър Ковачевич в три сета на турнрира в Алмати, Циципас участва в пресконференция и подчерта, че подемът, който преживява, се дължи до голяма степен на екипа му. 

"Екипът ми е половината от работата ми. Това е екип, който вдъхновява и в който цари спокойна атмосфера. Когато се постигне такова спокойствие - както по време на тренировки, така и в ежедневието - това е изключително важно и приятно. Човек трябва да бъде заобиколен от правилните хора. През цялата си кариера съм преминал през много неща. Налагало ми се е да се изправям пред доста неприятни ситуации. Аз съм човек, който обича да работи много и е готов да полага сериозни усилия", заяви той.

С тези думи Циципас се заяде с баща си, защото под негово ръководство често имаше скандали и спорове между двамата. Сега, както самият Стефанос разкрива, атмосферата е много по-здравословна. 

"Още от малък бях възпитан с убеждението, че всичко важно в живота се постига с много труд. Затова, когато се появиха определени негативни неща, това започна да ме обърква. Никога преди не бях преживявал нещо подобно. Но вярвам, че човек се учи и става по-внимателен към това с какво се захваща в живота - и най-вече с кого. Сега вече разбирам по-добре какви хора искам да имам до себе си и с какви хора искам да работя", добави гъркът.

Днес в Алмати той ще играе осминафинал срещу представителя на домакините Михаил Кукушкин.

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