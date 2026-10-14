1340 Снимка: GettyImages

Даниил Медведев и Стефанос Циципас изигираха още един мач на много високо ниво в своето съперничество, изпълнено с напрежение и на момента взаимна ненавист.

С годините обаче двамата започнаха да се отнасят с уважение помежду си и това се потвърди в днешния мач от осминафиналите на Мастърса в Шанхай.

Победата отиде за фаворита - световния №5 Медведев, който спечели с 6:4, 7:5 за час и 24 минути.

Мачът беше на много високо ниво, като печелившите удари бяха повече от непредизвиканите грешки и се видя, че двамата дават всичко, за да спечелят. Циципас затвърди тенденцията, че се намира във възходяща форма, но бе пречупен в ключовите моменти.

Даниил направи пробив при 1:1 в първия сет, което се оказа решаващо, а във втория той се възползва от единствения слаб сервис гейм на Стефанос, дошъл при 5:5. Проби, а след това затвори мача.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

На мрежата двамата се поздравиха хладно, но все пак при напускането на корта на Циципас, неговият опонент го аплодира. Нещо, което изглеждаше невъзможно в минали години.

С тази победа Медведев вече води с 11:5 успеха срещу своя опонент. Класира се за четвъртфинал, където ще се изправи срещу американеца Томи Пол или белгиеца Зизу Бергс.

За тази фаза днес се класираха още Рафаел Ходар (Испания) и Каспер Рууд (Норвегия).

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.