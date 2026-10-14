В напрежение, но и с уважение: Медведев спря устрема на Циципас
Руснакът постигна 11-та победа в 16 мача срещу големия си съперник
Даниил Медведев и Стефанос Циципас изигираха още един мач на много високо ниво в своето съперничество, изпълнено с напрежение и на момента взаимна ненавист.
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С годините обаче двамата започнаха да се отнасят с уважение помежду си и това се потвърди в днешния мач от осминафиналите на Мастърса в Шанхай.
Победата отиде за фаворита - световния №5 Медведев, който спечели с 6:4, 7:5 за час и 24 минути.
Мачът беше на много високо ниво, като печелившите удари бяха повече от непредизвиканите грешки и се видя, че двамата дават всичко, за да спечелят. Циципас затвърди тенденцията, че се намира във възходяща форма, но бе пречупен в ключовите моменти.
Даниил направи пробив при 1:1 в първия сет, което се оказа решаващо, а във втория той се възползва от единствения слаб сервис гейм на Стефанос, дошъл при 5:5. Проби, а след това затвори мача.
На мрежата двамата се поздравиха хладно, но все пак при напускането на корта на Циципас, неговият опонент го аплодира. Нещо, което изглеждаше невъзможно в минали години.
С тази победа Медведев вече води с 11:5 успеха срещу своя опонент. Класира се за четвъртфинал, където ще се изправи срещу американеца Томи Пол или белгиеца Зизу Бергс.
За тази фаза днес се класираха още Рафаел Ходар (Испания) и Каспер Рууд (Норвегия).