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Даниил Медведев и Стефанос Циципас изигираха още един мач на много високо ниво в своето съперничество, изпълнено с напрежение и на момента взаимна ненавист.

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С годините обаче двамата започнаха да се отнасят с уважение помежду си и това се потвърди в днешния мач от осминафиналите на Мастърса в Шанхай.

Победата отиде за фаворита - световния №5 Медведев, който спечели с 6:4, 7:5 за час и 24 минути.

Мачът беше на много високо ниво, като печелившите удари бяха повече от непредизвиканите грешки и се видя, че двамата дават всичко, за да спечелят. Циципас затвърди тенденцията, че се намира във възходяща форма, но бе пречупен в ключовите моменти.

Даниил направи пробив при 1:1 в първия сет, което се оказа решаващо, а във втория той се възползва от единствения слаб сервис гейм на Стефанос, дошъл при 5:5. Проби, а след това затвори мача.

На мрежата двамата се поздравиха хладно, но все пак при напускането на корта на Циципас, неговият опонент го аплодира. Нещо, което изглеждаше невъзможно в минали години.

С тази победа Медведев вече води с 11:5 успеха срещу своя опонент. Класира се за четвъртфинал, където ще се изправи срещу американеца Томи Пол или белгиеца Зизу Бергс.

За тази фаза днес се класираха още Рафаел Ходар (Испания) и Каспер Рууд (Норвегия).

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