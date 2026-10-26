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Стан Вавринка се готви за участие на АТР 500 турнира в Базел, който ще бъде и негов последен танц в професионалния тенис. 41-годишният швейцарец отдавна обяви, че прекратява кариерата си в края на сезона, който се превърна в лебедовата му песен и навсякъде, където играеше, публиката го изпращаше подобаващо.

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Сбогуването обаче ще дойде на родна земя.

А преди началото на турнира Вавринка, трикратен шампион в турнирите от Големия шлем, проведе тренировка с друг от последните мохикани на по-старото поколение в съвременния тенис - Новак Джокович. Джокера ще играе в Базел за първи от 15 години насам, преследвайки място във финалния турнир на АТР в Торино.

В два от трите си триумфа в Шлема Стан побеждаваше на финала именно Джокера - на "Ролан Гарос" през 2015-а и на US Open година по-късно, а пък през 2014-а в Австралия вдигна трофея след успех над Рафа Надал.

За Вавринка, който в пика на кариерата си бе №3 в света, това ще бъде участие №19 на този турнир. През миналата година той стана най-възрастният тенисист с победа в надпреварата (40 години), а вчера присъства на мача на местния футболен отбор срещу Грасхопърс и получи екип с името си и №3 на гърба.

Съперник на Стан в първия кръг е Иржи Лехечка (№8 в схемата), докато Джокович ще играе с Юго Умбер (Франция).

Сърбинът изостава на 319 точки от Рафа Ходар (Испания), който заема последното място, даващо право на участие в сблъсъка на осемте най-добри през сезона.

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