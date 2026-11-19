Той вече е в САЩ, където ще се консултира с местни специалисти

591 Снимка: БТА

Яник Синер може и да се подложи на операция, гласят последните информации в италианските медии, свързани със състоянието на петрактния шампион от Шлема.

Италианецът не е играл тенис от спечеления "Уимбълдън" в разгара на лятото, а дългото отсъствие поставя все повече въпросителни около неговото възстановяване.

Първоначално се твърдеше, че основният проблем на Синер е свързан със синдром на илиотибиалната лента, който причинява дискомфорт от външната част на коляното, но не изисква хирургическа интервенция.

Твърдеше се, че Синер пропуска толкова турнири по-скоро превантивно и големият план е завръщане с пълни сили през януари, когато се очакваше италианецът да е напълно възстановен.

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Последните притеснителни информации обаче са, че може и да има усложнения, свързани с неговия менискус, а това може да доведе до операция.

Яник Синер продължава да се консултира с топ специалистите по света в опит да избегне операцията, а последните му ходове са отвъд океана. Според "Vanity Fair" тенисистът вече е в САЩ, където ще опита нов начин на лечение, за да успее да се възстанови напълно.

Досегашните методи с европейските специалисти не са довели до нужния резултат, а информациите са, че някои хора от обкръжението на Синер искат операция, с които проблемите да бъдат отстранени.

Тенисистът обаче е бил категоричен, че ще се подлага на хирургическа интервенция само и единствено, ако това е неизбежен вариант.

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