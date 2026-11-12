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Световният номер 1 в тениса Александър Зверев (Германия) и вторият поставен Карлос Алкарас (Испания) научиха групите си за Финалния турнир на АТП за годината.

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Двукратният шампион Зверев, който вдигна титлата през 2018-а и 2021-ва, е група "Джон Макенроу", заедно с Бен Шелтън (САЩ), Артюр Фис (Франция) и Рафаел Ходар (Испания). Алкарас оглавява група "Иван Лендъл", в която са още Даниил Медведев (Русия), Флавио Коболи (Италия) и Франсис Тиафо (САЩ).

Карлос Алкарас ще се опита да спечели надпреварата за пръв път в кариерата си, като при предишните му четири участия най-добрият му резултат дойде през миналата година, когато достигна до финала, но отстъпи пред Яник Синер (Италия) в два сета.

От останалите играчи единствено Медведев е печелил титлата през 2020-а, докато Шелтън ще играе за втори път във формата. Всички други участници ще направят своите дебюти на турнира.

Жребият при дуетите също беше изтеглен днес, а в него водачите в схемата Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания) ще се опитат да защитят титлата си.

Надпреварата ще се проведе между 15 и 22 ноември в "Иналпи Арена" в Торино на твърди кортове.

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